logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Hombres sufren más accidentes que mujeres

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Hombres sufren más accidentes que mujeres

CIUDAD VALLES.- Conforman el Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes, con un grupo de autoridades multidisciplinarias.  Ariana Pérez Hernández, supervisor médico de Primer Nivel de Atención de la Jurisdicción Sanitaria V, expuso en la reunión que, en la capital del estado, por ejemplo, la estadística indica que, de 1,574 accidentes registrados, en 928 casos, el responsable ha sido un hombre, contra 354 provocados por muje

res y 292 de los que no se tienen datos porque el conductor abandonó la escena del hecho vial. 

Estas cifras las escuchaban autoridades de la misma Jurisdicción, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, la regidora Nora Hilda Lara, el director de la Policía Municipal, José Juan Herrera, el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández, entre otros personajes relacionados con la seguridad y el auxilio en calles y carreteras. 

La sesión era la primera que se llevó a cabo sobre el Consejo que se dedicará a estudiar y a proponer políticas de mejora que eviten accidentes automovilísticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En penumbras, la Plaza del Maestro
En penumbras, la Plaza del Maestro

En penumbras, la Plaza del Maestro

SLP

Jesús Vázquez

Vecinos urgen a las autoridades a reparar las lámparas

Pavimentan calle de Lomas Oriente
Pavimentan calle de Lomas Oriente

Pavimentan calle de Lomas Oriente

SLP

Miguel Barragán

Choque entre motos deja un lesionado
Choque entre motos deja un lesionado

Choque entre motos deja un lesionado

SLP

Redacción

Cierra la SRE; se van de vacaciones
Cierra la SRE; se van de vacaciones

Cierra la SRE; se van de vacaciones

SLP

Miguel Barragán