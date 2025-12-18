Hombres sufren más accidentes que mujeres

CIUDAD VALLES.- Conforman el Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes, con un grupo de autoridades multidisciplinarias. Ariana Pérez Hernández, supervisor médico de Primer Nivel de Atención de la Jurisdicción Sanitaria V, expuso en la reunión que, en la capital del estado, por ejemplo, la estadística indica que, de 1,574 accidentes registrados, en 928 casos, el responsable ha sido un hombre, contra 354 provocados por muje

res y 292 de los que no se tienen datos porque el conductor abandonó la escena del hecho vial.

Estas cifras las escuchaban autoridades de la misma Jurisdicción, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, la regidora Nora Hilda Lara, el director de la Policía Municipal, José Juan Herrera, el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández, entre otros personajes relacionados con la seguridad y el auxilio en calles y carreteras.

La sesión era la primera que se llevó a cabo sobre el Consejo que se dedicará a estudiar y a proponer políticas de mejora que eviten accidentes automovilísticos.

