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Hospital del IMSS, con aire acondicionado parcial

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Hospital del IMSS, con aire acondicionado parcial
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      CIUDAD VALLES.- Por un desperfecto de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el IMSS de Valles se quedó con una fuerza de aire acondicionado menor a la necesaria.

      Así como pasó hace unas semanas, el Hospital General de Zona 6 del IMSS, en esta ciudad solamente depende de su planta eléctrica de emergencia para funcionar, sin embargo, las cirugías se tuvieron que posponer, porque no hay conexión a las líneas de la CFE por un desperfecto que la empresa de energía revisa desde hoy, temprano y que no ha podido resolver.

      Las quejas de pacientes y del mismo personal estriban en que la planta hace funcionar los aparatos eléctricos menores, pero los equipos de gran calado y el aire acondicionado general no funcionan, porque la planta no alcanza a proveer la energía suficiente.

      Este problema de conexión había sido tema hace un par de semanas en el instituto, pero parece que se dejó a la deriva la situación y ahora que vuelve a fallar, enfrentan más problemas en el hospital.

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