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Iglesia pide por los graduados

Por Jesús Vázquez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Iglesia pide por los graduados
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      MATEHUALA.- El administrador episcopal de la Diócesis de Matehuala, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, desde preescolar hasta quienes se están graduando de una maestría o un doctorado, pues es un gran logro concluir una etapa de estudios. Informó que hay muchos jóvenes de Matehuala y sus comunidades que se van a estudiar fuera para lograr una carrera profesional, y es una verdadera alegría que en la actualidad los jóvenes quieran superarse y realizar estudios profesionales, pues muchos buscan la manera de ganarse la vida fácil y sin tanto esfuerzo, por lo que es una verdadera bendición que aún haya jóvenes que le echen ganas y se quieran preparar.

      Comentó que es verdaderamente una alegría que haya jóvenes que hagan una carrera profesional y de esta manera quieran servir a la sociedad siendo doctores, abogados o desempeñando alguna otra profesión, y que todos esos aprendizajes son muy importantes, sobre todo que con su carrera se acuerden de apoyar a los más necesitados. Comentó que también es una oportunidad para apoyar a los jóvenes y jovencitas que están en busca de un servicio religioso y que vean si en verdad esta es su vocación, además de que sus padres los apoyen, pues la Iglesia lleva a cabo preseminarios.

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