Impactan camionetas; saldo de 5 lesionados

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RIOVERDE.- Se registra un choque por alcance entre dos camionetas tipo pick up, dejando el percance como saldo 5 lesionados, entre ellos 2 menores de edad.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 en los arcos de Rioverde, el conductor de un vehículo tipo pickup se impactó contra otra camioneta, debido a la falta de precaución del chofer.

Tras el encontronazo resultaron lesionados 2 adultos y 2 menores de edad que viajaban ne una de las camionetas.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia.

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Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron de emergencia a recibir atención médica a una clínica particular a la familia que es originaria de la comunidad de Ojo de Agua de Solano.

Elementos de la Guardia Nacional sección caminos, tomó conocimiento de los hechos.