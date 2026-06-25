Inaugura Alcalde obra de tienda y bloquean calle
Una sucursal de la tienda Bara Bara
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CIUDAD VALLES.- El presidente municipal encabezó la inauguración de una tienda en El Carmen 2, con todo y bloqueo de calle incluido.
Desde antes de las ocho de la mañana cerraron la vialidad en la calle Margarita, en el populoso fraccionamiento de El Carmen 2 porque a las 10 de la mañana el presidente municipal inauguró el inicio de los trabajos de la tienda Bara Bara, que es una de las sucursales que abrirán en la localidad.
En el discurso, el alcalde dijo que en su Gobierno ha renacido la confianza de que inversionistas y empresas se establezcan en Valles, como ha sucedido en los últimos cuatro años, que abarcan sus dos administraciones.
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