Inauguran oficinas del Centro Libre para Mujeres

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SAN CIRO DE ACOSTA. - Fueron inauguradas las oficinas del Centro Libre para Mujeres que estarán ubicadas frente a Palacio Municipal, donde se atenderá a mujeres víctimas de violencia.

En el municipio se efectuó la firma del convenio, donde participó el alcalde Luis Carlos Pereyra y la Secretaria de las Mujeres del Estado, María Guadalupe Serrato.

Se les brindará atención integral y acompañamiento a mujeres que sufren violencia física y psicológica.

Las oficinas estarán ubicadas frente a la Presidencia Municipal, brindando servicio de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Andador Municipal.

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Se brindará apoyo legal, psicológico y trabajo social, es por ello que se les invita a las mujeres para que se acerquen y evitar sigan siendo víctimas de violencia