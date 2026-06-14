Inauguran oficinas del Centro Libre para Mujeres
Ofrecerá apoyo legal, psicológico y de trabajo social a féminas
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SAN CIRO DE ACOSTA. - Fueron inauguradas las oficinas del Centro Libre para Mujeres que estarán ubicadas frente a Palacio Municipal, donde se atenderá a mujeres víctimas de violencia.
En el municipio se efectuó la firma del convenio, donde participó el alcalde Luis Carlos Pereyra y la Secretaria de las Mujeres del Estado, María Guadalupe Serrato.
Se les brindará atención integral y acompañamiento a mujeres que sufren violencia física y psicológica.
Las oficinas estarán ubicadas frente a la Presidencia Municipal, brindando servicio de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Andador Municipal.
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Se brindará apoyo legal, psicológico y trabajo social, es por ello que se les invita a las mujeres para que se acerquen y evitar sigan siendo víctimas de violencia
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