logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Fotogalería

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inician la festividad del Sagrado Corazón

Por Jesús Vázquez

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Inician la festividad del Sagrado Corazón
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez dio a conocer que en diferentes parroquias de la Diócesis de Matehuala se están llevando a cabo las fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús, las cuales se celebran en distintas fechas.

      La fecha oficial de las fiestas patronales del Sagrado Corazón se conmemora ocho días después del Corpus Christi y es considerada una solemnidad. 

      En 1856, el papa Pío IX ordenó que fuera una fiesta extendida a toda la Iglesia universal, y en 1995 San Juan Pablo II instituyó en este mismo día la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, para que Jesús custodie el sacerdocio en su corazón.

      Comentó que la Iglesia dedica el mes de junio al Sagrado Corazón, encendido de amor por la humanidad, y ojalá correspondamos a este amor que se entrega y sigue amando en este mundo tan violento que pierde el amor por la vida, la sensibilidad hacia las necesidades del prójimo y nos esforcemos con acciones concretas para recomponer el tejido social.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Declaró que en la Diócesis de Matehuala hay tres parroquias que celebran al Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia República será este 14 de junio la fiesta patronal; esto lo estableció esta parroquia para que cada año fuera en domingo y así puedan acudir personas de fuera. 

      En el pueblo de Vanegas cada año es el 15 de junio, y ese día llevan a cabo sus fiestas patronales, mientras que en Estación Catorce se celebra el último domingo de junio.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Lluvia daña en puente de la Sagrada Familia; no hay paso
        Lluvia daña en puente de la Sagrada Familia; no hay paso

        Lluvia daña en puente de la Sagrada Familia; no hay paso

        SLP

        Redacción

        Recomienda JEC rutas alternas por el cierre del camino entre Tanquián y San Vicente

        Llama Iglesia a cuidar el medio ambiente
        Llama Iglesia a cuidar el medio ambiente

        Llama Iglesia a cuidar el medio ambiente

        SLP

        Jesús Vázquez

        Integrarán Registro Nacional de Turismo
        Integrarán Registro Nacional de Turismo

        Integrarán Registro Nacional de Turismo

        SLP

        Jesús Vázquez

        Incluirán comercios y prestadores de servicio del Altiplano

        Invitan al Festival de chorizo y queso
        Invitan al Festival de chorizo y queso

        Invitan al Festival de chorizo y queso

        SLP

        Carmen Hernández

        Se promoverán artículos que producen personas del municipio