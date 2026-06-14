Inician la festividad del Sagrado Corazón

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Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez dio a conocer que en diferentes parroquias de la Diócesis de Matehuala se están llevando a cabo las fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús, las cuales se celebran en distintas fechas.

La fecha oficial de las fiestas patronales del Sagrado Corazón se conmemora ocho días después del Corpus Christi y es considerada una solemnidad.

En 1856, el papa Pío IX ordenó que fuera una fiesta extendida a toda la Iglesia universal, y en 1995 San Juan Pablo II instituyó en este mismo día la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, para que Jesús custodie el sacerdocio en su corazón.

Comentó que la Iglesia dedica el mes de junio al Sagrado Corazón, encendido de amor por la humanidad, y ojalá correspondamos a este amor que se entrega y sigue amando en este mundo tan violento que pierde el amor por la vida, la sensibilidad hacia las necesidades del prójimo y nos esforcemos con acciones concretas para recomponer el tejido social.

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Declaró que en la Diócesis de Matehuala hay tres parroquias que celebran al Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia República será este 14 de junio la fiesta patronal; esto lo estableció esta parroquia para que cada año fuera en domingo y así puedan acudir personas de fuera.

En el pueblo de Vanegas cada año es el 15 de junio, y ese día llevan a cabo sus fiestas patronales, mientras que en Estación Catorce se celebra el último domingo de junio.