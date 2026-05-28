Iniciará el Icat curso de electricidad

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RIOVERDE.- Invitan a los cursos de electricidad básico e intermedio que arrancan el próximo 4 de junio en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat).

Las personas interesadas deberán acudir a inscribirse.

José Matilde Noyola Correa dio a conocer que los talleres son de gran beneficio para los jóvenes de la Zona Media.

El curso básico de electricista, iniciará el próximo 4 de junio y será en un horario de 3 a 8 de la tarde, en las oficinas del Icat.

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Así como el curso intermedio arranca el 8 de junio, los que serán impartidos por Jaime Suárez. Podrán participar jóvenes desde los 16 años de edad, deberán acercarse a las oficinas del Icat para registrarse y poder realizar este curso.