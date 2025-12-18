Iniciaron posadas navideñas, las que concluyen el 24

Matehuala.- Iniciaron las tradicionales posadas que año con año se organizan con la finalidad de recordar el nacimiento de Jesucristo, las cuales iniciaron el martes y terminarán el próximo 24 de diciembre.

El martes se pudo observar en algunas calles de la ciudad que iniciaron la posadas, que son con el fin de convivir en familia y recordar a María y José, como anduvieron huyendo del rey Herodes y buscando un lugar para que naciera el niño Jesús, y fue en un establo donde les dieron hospedaje, para que naciera el Creador junto a algunos animalitos que le dieron calor pues nació en época de fríos y aunque no se sabe la fecha exacta de su nacimiento, a través de lo que dicen las escrituras se tomó el 24 de diciembre como la fecha.

En las posadas se acostumbra cargar imágenes de los peregrinos y con canticos religiosos piden la posada tocando de puerta en puerta, hasta que en una casa se abren las puertas, la gente entra y en este lugar se hace un rosario y posteriormente se organiza un convivio, en el cual hasta usan piñatas de estrella y tradicionalmente se comen tamales con atole o ponche.

Las piñatas normalmente son de siete picos y simbolizan los siete pecados capitales, las llenan de dulces para los niños, así mismo se acostumbra dar bolos a los pequeños. La iglesia católica invita a la población a rescatar las posadas navideñas, pues muchos a las fiestas decembrinas las denominan posadas, pero esto es incorrecto pues no hacen el tradicional rito de la posada, solo se reúnen a tomar bebidas embriagantes.

