Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

RIOVERDE.- Continúa el programa de sesiones de hidroterapia que se ofrecen en la Media Luna, y ahora se sumaron pacientes del municipio de Cárdenas para recibir este tratamiento.

Cada semana acuden los pacientes a recibir las terapias al paraje turístico de la Media Luna, ubicado en el Ejido del Jabalí.

En esta semana se atendió a 5 pacientes de la UBR del municipio de Cárdenas, quienes estuvieron acompañados de la encargada de la UBR Juana Coronado y los fisioterapeutas Katia Salvador Díaz y Juan Daniel Hernández.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, dio a conocer que todas las personas interesadas en recibir esta terapia para poder sanar de sus males que sufren serán atendidas, lo que se busca es que mejoren su salud y calidad de vida.

Posteriormente los visitantes recorrieron las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación de Rioverde, donde les mostraron los diferentes servicios y terapias que se ofrecen.