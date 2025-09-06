Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

RIOVERDE.- Para prevenir problemas de salud, personal de Protección Civil retiró de la vía pública residuos patógenos que estaban tirados en una calle como jeringas, que representan un riesgo para la salud de las personas.

El director Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que fueron atendidos diversos reportes, en los que se denunciaba que había algunos desechos hospitalarios en la vía pública, que deben ser desechados en contenedores especiales.

La Unidad de Protección Civil Municipal acudió a la calle Manuel José Othón, porque en la calle se encontraban tiradas varias jeringas que representaban un peligro para los transeúntes.

Además de otros objetos punzocortantes deben ser desechados en contenedores especiales.

Los desechos fueron recogidos y dispuestos en contenedores de RPBI.

Por otro lado, dijo que se acudió a la Cofradía, porque se recibió también un reporte de quema de pasto, que fue controlado para evitar que se extendiera el fuego y alcanzara otros espacios, debido a que la maleza está seca.