Inauguran Centro de Atención Agraria

Catorce.- En Estación Catorce se llevó a cabo la inauguración del Centro de Atención Agraria (CDAA), un espacio destinado a fortalecer el trabajo con los comisariados ejidales y atender de manera directa las necesidades del sector agrario del municipio por la posesión de tierras.

En el evento estuvieron presentes autoridades municipales, quienes inauguraron la sede y de esta manera empezar a atender a todas las personas de Catorce y sus comunidades que enfrentan problemas de tenencia de sus tierras.

Esta oficina será de gran apoyo para toda la población, por lo que los exhortan a consultar cualquier duda que tengan con respecto a su situación agraria.

Comentaron que el Centro de Atención Agraria es el trabajo conjunto entre el organizador y el abogado agrario, es clave para brindar una atención cercana y eficiente y especializada a los sujetos agrarios, y a través de este acompañamiento se orienta y asesora y da seguimiento puntual a los asuntos que fortalecen la justicia en el territorio ejidal y comunal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También estuvieron presentes los comisariados ejidales del municipio, quienes agradecieron la apertura de esta oficina de atención agraria, es una dependencia que ya hacía falta para todos los ciudadanos.