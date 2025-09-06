logo pulso
Inauguran Centro de Atención Agraria

La oficina será de gran apoyo, atenderá conflictos ejidales y comunales

Por Jesús Vázquez

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Inauguran Centro de Atención Agraria

Catorce.- En Estación Catorce se llevó a cabo la inauguración del Centro de Atención Agraria (CDAA), un espacio destinado a fortalecer el trabajo con los comisariados ejidales y atender de manera directa las necesidades del sector agrario del municipio por la posesión de tierras.

En el evento estuvieron presentes autoridades municipales, quienes inauguraron la sede y de esta manera empezar a atender a todas las personas de Catorce y sus comunidades que enfrentan problemas de tenencia de sus tierras.

Esta oficina será de gran apoyo para toda la población, por lo que los exhortan a consultar cualquier duda que tengan con respecto a su situación agraria. 

Comentaron que el Centro de Atención Agraria es el trabajo conjunto entre el organizador y el abogado agrario, es clave para brindar una atención cercana y eficiente y especializada a los sujetos agrarios, y a través de este acompañamiento se orienta y asesora y da seguimiento puntual a los asuntos que fortalecen la justicia en el territorio ejidal y comunal.

También estuvieron presentes los comisariados ejidales del municipio, quienes agradecieron la apertura de esta oficina de atención agraria, es una dependencia que ya hacía falta para todos los ciudadanos. 

