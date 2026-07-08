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Invitan a cursos de verano en CF

Por Carmen Hernández

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a cursos de verano en CF
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.-Este próximo 20 de julio arranca el campamento de verano en el Centro Cutural Fernandense (Cecufer).  La Dirección de Cultura de este ayuntamiento invitó a las niñas y niños de este municipio a inscribirse en el curso de verano.

      El propósito de estas actividades veraniegas es que los niños desarrollen sus habilidades.  

      El curso inicia el próximo lunes 20 de julio de la 09:00 a las 13:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural de Ciudad Fernández.  

      Podrán participar niños de 7 a 12 años de edad, se estará impartiendo arte, pintura, jazz, clases de cocina para mini chefs y jazz.   Es por ello que se les invita a los padres de familia para que acerquen y registren a los niños, porque habrá cupo limitado. 

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