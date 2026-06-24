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Invitan al Festival de la Enchilada

Se llevarán a cabo diversas actividades culturales en la plaza principal del municipio

Por Carmen Hernández

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Invitan al Festival de la Enchilada
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      RIOVERDE.- Este próximo 2 de julio se llevará a cabo el Festival de la Enchilada en la Plaza Principal del municipio. 

      Cabe destacar que por el Festival del la Naranja que se realizará en julio, por el aniversario de la fundación de Rioverde, se tiene contemplado diversas actividades culturales. Sin embargo para el 2 se julio a partir de las 6 de la tarde se realizará el festival. 

      Se tendrá a la venta enchiladas, acompañado de pieza de pollo, cecina y no podrán faltar los tradicionales tamborcitos.

      Es por ello que se le invita a la población en general para que acuda en familia y disfrute de las tradicionales enchiladas acompañadas de agua de frutas.

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