TARDE DE BINGO

TARDE DE BINGO

Jauría de perros atacan a abogados

Los hechos se suscitaron afuera de oficinas del Juzgado Tercero de Distrito

Por Carmen Hernández

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
Jauría de perros atacan a abogados

RIOVERDE.- Jauría de perros atacó a abogados y a un oficial de la Guardia Civil en los Juzgados del Tercer Distrito Judicial, por lo que los afectados piden la intervención de las autoridades de salud para someter a los animales y evitar vaya a ocurrir una tragedia. 

Abogados dieron a conocer que en los Juzgados del Tercer Distrito Judicial y en el Centro de Prevención Estatal se localiza una jauría de perros que son muy agresivos y que ya están causando mucho temor a quienes acuden a estas oficinas a realizar algún trámite. 

Señalaron que en varias ocasiones han atacado a familias que acuden de visita al Centro de Prevención Social, y hay el riesgo de que puedan contraer la rabia, pues no saben si estén vacunados los animales. 

La agresión más reciente fue este jueves, cuando fueron atacados dos abogados y un oficial de la Guardia Civil del Estado afuera de las oficinas de los Juzgados. 

Indicaron que desconocen si los animales están vacunados contra la rabia, recordaron que presentaron un escrito para solicitar la intervención de las autoridades de salud, dado que estos perros no tienen dueño y representan un problema de salud pública.

