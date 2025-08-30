logo pulso
Estado

Festejan al adulto mayor, coronan a la reina de reinas

Por Carmen Hernández

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo un éxito el festejo del adulto mayor evento en el cual fue coronada Rafaela Galván Chavira como reina de reinas.

El Sistema Municipal del DIF celebró con gran entusiasmo el Festival del Adulto Mayor, con un programa de actividades culturales, deportivas y de salud.

La elección se realizó mediante un sorteo, Rafaela Galván Chavira, del Club Envejeciendo con Alegría de Atotonilco, fue coronada reina por parte del presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández.

Como primera princesa fue electa Ma. del Carmen Flores, del Barrio Cuarto del Refugio, segunda princesa Margarita Martínez, de la comunidad de Mojarras de Arriba. 

Se otorgó un reconocimiento como Miss Simpatía a Lucía Martínez Rojas, de Ojo de Agua de Solano.

Cabe destacar que el festival inició con la carrera Corre abuelo, que fue desde las instalaciones del SMDIF hasta la plaza principal, una Feria de la Salud, así como una exposición artesanal. 

El grupo de IMPAM del Sistema Municipal DIF, presentó la tradicional danza de los 

viejitos.

Posteriormente se llevó a cabo un festival con música, cultura, salud y una convivencia.

