Jornada de corte de pelo gratis

Villa de la Paz.- Con la finalidad de apoyar la economía de los ciudadanos, escuelas de corte de cabello llevaron a cabo una campaña de cortes gratuitos para hombres en la plaza principal, donde hubo muy buena respuesta por parte de niños, jóvenes y adultos.

En la plaza principal se llevó a cabo esta campaña de corte de pelo gratis para los varones, la cual tuvo una buena respuesta, con el objetivo de apoyar la economía de las familias, ya que la carestía está pegando fuerte y muchas peluquerías y barberías también han elevado el costo de los cortes de cabello.

Algunas peluquerías tienen cuota de 150 pesos, mientras que otras realizan cortes de pelo con valor de más de 200 pesos.

Actualmente se vive una grave crisis económica en todo México y este municipio no es la excepción.

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Además de que hay mucho desempleo, pues la mayor fuente de trabajo son las minas de La Paz. Sin embargo, muchas personas prefieren buscar empleo en Matehuala o incluso irse al extranjero, desde donde envían dinero a los familiares que aquí, debido a la falta de oportunidades laborales en esta localidad.

Por lo que escuelas de corte de cabello estuvieron en la plaza principal e invitaron a todos los hombres acudir para realizarse cortes de pelo gratis.