Jornada de vacunación antirrábica en San Ciro
San Ciro de Acosta.- Este día en el andador principal se va a llevar a cabo la vacunación antirrábica felina y canina, por lo que se invita a la población en general llevar a vacunar sus mascotas.
Autoridades del departamento de Desarrollo Agropecuario dieron a conocer que desafortunadamente hay algunos perros en situación de calle que son muy agresivos y esto representa un riesgo para la población en general, ya que pueden ser atacados por estos felinos.
Por lo que este jueves en un horario de 1 a 4 de la tarde se efectuará la campaña de vacunación antirrábica de perros y gatos, de 1 a 4 de la tarde en el Andador municipal.
El servicio será totalmente gratuito, es por ello que se le pide a la población que aproveche la campaña y lleve sus mascotas a vacunar y así prevenir casos de rabia, porque el animal no está vacunado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales
Jesús Vázquez
Párroco dice son culpa de feligreses los problemas