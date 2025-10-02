Jornada de vacunación antirrábica en San Ciro

San Ciro de Acosta.- Este día en el andador principal se va a llevar a cabo la vacunación antirrábica felina y canina, por lo que se invita a la población en general llevar a vacunar sus mascotas.

Autoridades del departamento de Desarrollo Agropecuario dieron a conocer que desafortunadamente hay algunos perros en situación de calle que son muy agresivos y esto representa un riesgo para la población en general, ya que pueden ser atacados por estos felinos.

Por lo que este jueves en un horario de 1 a 4 de la tarde se efectuará la campaña de vacunación antirrábica de perros y gatos, de 1 a 4 de la tarde en el Andador municipal.

El servicio será totalmente gratuito, es por ello que se le pide a la población que aproveche la campaña y lleve sus mascotas a vacunar y así prevenir casos de rabia, porque el animal no está vacunado.

