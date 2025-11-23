Jornalero fallece tras caer en pileta en Ébano

ÉBANO. Un jornalero murió ahogado tras caer dentro de una pileta ubicada en un predio del ejido Pujal Coy; se presume que intentaba sacar agua, pero perdió el equilibrio y sufrió el fatal accidente.

El hombre fue identificado como Elías Hernández, de 42 años de edad, originario de Huejutla de Reyes, Hidalgo, quien trabajaba como jornalero en la comunidad de Pujal Coy.

El sábado pasado, vecinos de la zona lo encontraron al fondo de la pileta. Aunque solicitaron ayuda, ya nada se pudo hacer, pues el hombre llevaba varias horas sin vida.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para recabar indicios y entrevistar a habitantes del sector.

No se encontraron señales de violencia, por lo que las autoridades confirmaron que se trató de una muerte accidental. Aun así, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor.