Desertan instructores comunitarios del Conafe

Algunos han obtenido una plaza en la docencia educativa

Por Carmen Hernández

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Desertan instructores comunitarios del Conafe

RIOVERDE.- Desde que arrancó el ciclo escolar han desertado 18 instructores comunitarios por qué algunos se han incorporado a la docencia obteniendo mejores prestaciones y un trabajo estable. 

El coordinador del Çonsejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) Víctor Hugo Nava Luna, refiere que tienen jóvenes en lista esperando para incorporarse al Conafe, que podrán ocupar estos cargos que han quedado acéfalos, tras la salida de los instructores comunitarios por cuenta propia. 

Mencionó que desde que inició el ciclo escolar en agosto, han desertado 18 maestros, algunos se han incorporado como docentes en otro nivel educativo, con mejores condiciones laborales, hizo hincapié que algunos han salido también por problemas familiares. 

Actualmente se tiene un censo de 1,400 alumnos, sumando los de primera infancia la cifra se eleva a más de 1,900.

