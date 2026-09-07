Juve Fest, un espacio para artistas urbanos

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Matehuala.- La Instancia Municipal de la Juventud llevó a cabo el Juve Fest 2026, donde se contó con un área especial dedicada al arte urbano en el Parque Álvaro Obregón, con la finalidad de brindar a los jóvenes un espacio para expresar su creatividad a través del grafiti.

Para esta actividad se colocaron lonas y espacios especiales en los que los jóvenes pudieron plasmar diferentes diseños y expresiones artísticas.

Algunos participantes realizaron letras y trazos de acuerdo con su propio estilo, mientras que otros elaboraron grandes pinturas llenas de color y creatividad.

En el municipio existen diversos artistas urbanos, principalmente jóvenes, que practican el llamado grafiti y buscan espacios donde puedan desarrollar y mostrar su talento, sin embargo, son pocos los lugares destinados específicamente para este tipo de expresiones artísticas.

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Por ello, durante el Juve Fest 2026 se habilitó esta área especial, donde jóvenes y jovencitas tuvieron la oportunidad de expresarse libremente y demostrar sus habilidades, utilizando el arte urbano como una forma de comunicación y creatividad.

Los participantes aprovecharon el espacio para mostrar diferentes estilos y técnicas, demostrando que el grafiti puede ser utilizado como una manifestación artística cuando se cuenta con lugares adecuados para realizarlo.