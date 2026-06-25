Lagunillas festejará su aniversario de fundación

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Lagunillas. - Todo listo para celebrar el 409 aniversario de la fundación de Lagunillas, se contará con el grupo de danza folclórica y carrera atlética con causas.

El municipio echará la casa por la ventana para celebrar el 409 aniversario, las actividades se realizarán los días 4 y 5 de julio, no podrá faltar la tradicional cabalgata, estará participando la banda Amanecer.

Así como el grupo de danza folklórica Xochitini de la Casa de la Cultura del Barrio de San Sebastián a las 8 de la noche en la plaza principal de Lagunillas.

Para el domingo 5 de julio, la carrera atlética con causa, por lo que se le invita a la población para que participe.

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También se presentará el Conjunto el Golpe, los Reyes del camino y el Grupo Aliado, Korsario con K. Es por ello que se les invita a la población para que se acerquen acudan a las diversas actividades que se realizarán por el 409 Aniversario de la Fundación.