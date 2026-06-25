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Lagunillas festejará su aniversario de fundación

Habrá varios eventos culturales y una cabalgata

Por Carmen Hernández

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Lagunillas festejará su aniversario de fundación
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      Lagunillas. - Todo listo para celebrar el 409 aniversario de la fundación de Lagunillas, se contará con el grupo de danza folclórica y carrera atlética con causas. 

      El municipio echará la casa por la ventana para celebrar el 409 aniversario, las actividades se realizarán los días 4 y 5 de julio, no podrá faltar la tradicional cabalgata, estará participando la banda Amanecer. 

      Así como el grupo de danza folklórica Xochitini de la Casa de la Cultura del Barrio de San Sebastián a las 8 de la noche en la plaza principal de Lagunillas. 

      Para el domingo 5 de julio, la carrera atlética con causa, por lo que se le invita a la población para que participe.  

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      También se presentará el Conjunto el Golpe, los Reyes del camino  y el Grupo Aliado,  Korsario con K. Es por ello que se les invita a la población para que se acerquen acudan a las diversas actividades que se realizarán por el 409 Aniversario de la Fundación. 

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