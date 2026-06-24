Preparan rodada de bicicletas lecheras

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 28 de junio se realizará una rodada de bicicletas lecheras. Autoridades ejidales dieron a conocer que están trabajando de manera coordinada con el municipio para llevar a cabo la Fiesta Regional de El Refugio, que se realizará del 26 al 4 de julio.

Es por ello que se tiene lista la rodada de bicicletas, lo que se busca es fomentar la convivencia y promover la activación física. El evento está programado para el próximo 28 de junio a a partir de las 8 de la mañana. Se les invita a las familias para que se acerquen al monumento de Emiliano Zapata. Los participantes podrán llevar cualquier tipo de bicicleta desde urbana, infantil y montaña.