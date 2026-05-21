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Listo, Festival de Ciudades Hermanas

Por Carmen Hernández

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Listo, Festival de Ciudades Hermanas

RIOVERDE.- Todo listo para el Festival de Ciudades Hermanas que se realizará en Laredo, Texas en el mes de julio, 14 artesanos participarán y llevarán desde enchiladas, tazas de porcelana, chancaquillas, grabados de madera, bolsas de piel, tejidos y dulces tradicionales.

Ismael Saldaña Padrón jefe de Migración y Enlace Internacional, informó que el municipio tiene un convenio con Laredo, Texas y por ende el municipio participará en el Festival de Ciudades Hermanas que se realizará del 10 al 12 de julio, en Laredo, Texas.

Señaló que participarán 14 artesanos, que tendrán a la venta desde tamborcitos, enchiladas, tazas de porcelana, chancaquillas, grabados de madera, bolsas de piel y tejidos, así como salsa casera. Refiere el funcionario que lo que más se vende son los tamborcitos, chancaquillas, todos los productos están a precios accesibles para los paisanos, esperando tener una buena respuesta y ventas.

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