Lluvias, aún sin afectar parajes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Aunque ha habido precipitaciones, los parajes siguen abiertos, de acuerdo con la directora de Turismo Municipal, Vernice Alejandra Soria.

La funcionaria apuntó que todos los parajes permanecen abiertos, pese a que la idea generalizada es que cuando hay lluvia, suele haber dificultades en ríos o cuerpos de agua.

Dijo que no hay ningún problema con los sitios de interés de Valles y que, aunque es natural que el agua se revuelva un poco con las lluvias debido al arrastre de material que comienza a hacer la corriente más fuerte, la coloración no influye para nada en el atractivo del paraje.

De cualquier manera, recomendó a los visitantes siempre usar chaleco y seguir al pie de la letra las advertencias sobre lugares peligrosos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí