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Lluvias, aún sin afectar parajes

Se pide a turistas usar salvavidas y hacer caso a advertencias

Por Redacción

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Lluvias, aún sin afectar parajes
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      CIUDAD VALLES.- Aunque ha habido precipitaciones, los parajes siguen abiertos, de acuerdo con la directora de Turismo Municipal, Vernice Alejandra Soria.

      La funcionaria apuntó que todos los parajes permanecen abiertos, pese a que la idea generalizada es que cuando hay lluvia, suele haber dificultades en ríos o cuerpos de agua.

      Dijo que no hay ningún problema con los sitios de interés de Valles y que, aunque es natural que el agua se revuelva un poco con las lluvias debido al arrastre de material que comienza a hacer la corriente más fuerte, la coloración no influye para nada en el atractivo del paraje.

      De cualquier manera, recomendó a los visitantes siempre usar chaleco y seguir al pie de la letra las advertencias sobre lugares peligrosos.

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