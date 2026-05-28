Lluvias, aún sin afectar parajes
Se pide a turistas usar salvavidas y hacer caso a advertencias
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CIUDAD VALLES.- Aunque ha habido precipitaciones, los parajes siguen abiertos, de acuerdo con la directora de Turismo Municipal, Vernice Alejandra Soria.
La funcionaria apuntó que todos los parajes permanecen abiertos, pese a que la idea generalizada es que cuando hay lluvia, suele haber dificultades en ríos o cuerpos de agua.
Dijo que no hay ningún problema con los sitios de interés de Valles y que, aunque es natural que el agua se revuelva un poco con las lluvias debido al arrastre de material que comienza a hacer la corriente más fuerte, la coloración no influye para nada en el atractivo del paraje.
De cualquier manera, recomendó a los visitantes siempre usar chaleco y seguir al pie de la letra las advertencias sobre lugares peligrosos.
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