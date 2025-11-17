logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Mañana entregan apoyos de Sedesore

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Mañana entregan apoyos de Sedesore

CIUDAD VALLES.- Comenzará la entrega de los apoyos alimentarios este martes 18 de noviembre en varios sectores de Valles, así como los apoyos escolares, de acuerdo con el titular de Sedesore.

El delegado de Desarrollo Social, Jesús Guadalupe González Vargas dijo que a partir de esta semana habrá entrega de apoyos con agenda en varios de los sectores más poblados de Valles y que también hay un plan de entrega de los apoyos escolares que se quedaron pendientes.

Comentó que esta entrega está en tiempo y forma y que pasando el día de asueto estarán en los diferentes sectores trabajando, para beneficiar a las familias integradas a este programa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incautan críos de loro cabeza amarilla
Incautan críos de loro cabeza amarilla

Incautan críos de loro cabeza amarilla

SLP

Carmen Hernández

Piden no criminalizar las luchas sociales
Piden no criminalizar las luchas sociales

Piden no criminalizar las luchas sociales

SLP

Redacción

Guzmán Michel presentará iniciativa Ley del punto final

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles
Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

SLP

Redacción

Conductor, apunto de causar una tragedia
Conductor, apunto de causar una tragedia

Conductor, apunto de causar una tragedia

SLP

Redacción

Auto se atoró en mecate que sostenía lonas de tianguistas y derriba mufa, que le cae a una mujer