Mañana entregan apoyos de Sedesore

CIUDAD VALLES.- Comenzará la entrega de los apoyos alimentarios este martes 18 de noviembre en varios sectores de Valles, así como los apoyos escolares, de acuerdo con el titular de Sedesore.

El delegado de Desarrollo Social, Jesús Guadalupe González Vargas dijo que a partir de esta semana habrá entrega de apoyos con agenda en varios de los sectores más poblados de Valles y que también hay un plan de entrega de los apoyos escolares que se quedaron pendientes.

Comentó que esta entrega está en tiempo y forma y que pasando el día de asueto estarán en los diferentes sectores trabajando, para beneficiar a las familias integradas a este programa.