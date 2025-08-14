Matehualense, electa Magistrada en Monterrey

Matehuala.- Sonia Alejandrina Martínez Mireles originaria de este municipio, dio a conocer que en las pasadas elecciones para jueces, ella resultó electa como Juez Magistrada Penal en el Municipio de Monterrey, y aún está en espera de que le den su constancia de mayoría.

Mencionó que es magistrada penal electa y no ha recibido su constancia de mayoría y el 1 de septiembre es la toma de protesta a nivel nacional, por lo que espera que antes de esta fecha le entreguen su nombramiento.

Sonia Martínez Mireles es Licenciada en Derecho es hija de Juventino Martínez, el Pilín, quien fue maestro de música y de Alejandrina Mireles Valenzuela, quienes eran personas muy conocidas en Matehuala, sin embargo, debido a que anteriormente no había muchas oportunidades para estudiar, al terminar el bachillerato, en el año de 1987, decidió viajar a Monterrey para estudiar Derecho, sueño que logró gracias al apoyo de su familia.

Comentó que los jóvenes en la actualidad tienen una gran oportunidad de estudiar y quedarse en su ciudad, ya que ya hay más universidades sin tener que emigrar para estudiar diversas carreras, agregó que para llegar a ser magistrada lleva preparándose en toda su carrera a lo largo de 35 años, por lo que decidió postularse y gracias al apoyo de los ciudadanos, logró obtener este importante cargo.

