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MC irá por la alcaldía sin coaliciones

Por Redacción

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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MC irá por la alcaldía sin coaliciones
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      CIUDAD VALLES.- El presidente del Partido Movimiento Ciudadano (MC), David González Abud dijo que su partido va a competir en solitario por la Presidencia Municipal.

      El líder local del Partido Naranja dijo que aunque las definiciones para tener un paquete de precandidatos todavía no están cerca, la certeza es que buscarán la candidatura a la alcaldía de este municipio sin enrolarse en ninguna coalición, como ha sucedido en los últimos años en todos los niveles de votación.

      Comentó que están por abrir las oficinas municipales de MC en Valles a mediados del mes de julio y que una vez que hayan concretado ese paso, comenzarán con los trabajos políticos y actividades.

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