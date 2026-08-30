Millonaria derrama económica por el regreso a clases
Paterfamilias compran útiles escolares y uniformes para sus hijos
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CIUDAD VALLES.- Una derrama económica aproximada a los 75 millones de pesos dejarán padres de familia en comercios por el regreso a clases, por las compras que lleven a cabo de los útiles escolares y uniformes para sus hijos.
De acuerdo con los paterfamilias que andaban este sábado en el centro de Valles, el gasto promedio por cada niño de su familia es de tres mil pesos, contando útiles, mochila, uniformes y calzado para todos los días y para el día de deportes, aunque en algunos variando unos pesos más.
La Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN) dio a conocer que en Valles hay poco más de 25 mil niños y adolescentes que entrarán a clases en las 250 escuelas de este municipio, es decir, los gastos propios del inicio de ciclo crearán una economía en papelerías, zapaterías, tiendas especializadas en uniformes que alcanzaría esa suma.
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