logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Millonaria derrama económica por el regreso a clases

Paterfamilias compran útiles escolares y uniformes para sus hijos

Por Redacción

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
A
Millonaria derrama económica por el regreso a clases
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Una derrama económica aproximada a los 75 millones de pesos dejarán padres de familia en comercios por el regreso a clases, por las compras que lleven a cabo de los útiles escolares y uniformes para sus hijos.

      De acuerdo con los paterfamilias que andaban este sábado en el centro de Valles, el gasto promedio por cada niño de su familia es de tres mil pesos, contando útiles, mochila, uniformes y calzado para todos los días y para el día de deportes, aunque en algunos variando unos pesos más.

      La Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN) dio a conocer que en Valles hay poco más de 25 mil niños y adolescentes que entrarán a clases en las 250 escuelas de este municipio, es decir, los gastos propios del inicio de ciclo crearán una economía en papelerías, zapaterías, tiendas especializadas en uniformes que alcanzaría esa suma.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río
      Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río

      Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río

      SLP

      Huasteca Hoy

      El predio se ubica junto al río Valles, donde autoridades investigan un posible daño ecológico

      Fallece un hombre tras caer a un arroyo en Tamasopo
      Fallece un hombre tras caer a un arroyo en Tamasopo

      Fallece un hombre tras caer a un arroyo en Tamasopo

      SLP

      Huasteca Hoy

      Fue trasladado al Hospital General de Ciudad Valles tras golpearse la cabeza contra una roca

      Márgenes del río, tiradero de basura
      Márgenes del río, tiradero de basura

      Márgenes del río, tiradero de basura

      SLP

      Redacción

      Personal de Ecología y otras dependencias realizan limpieza

      Alcalde fernandense, un mal ejemplo para la ciudadanía
      Alcalde fernandense, un mal ejemplo para la ciudadanía

      Alcalde fernandense, un mal ejemplo para la ciudadanía

      SLP

      Carmen Hernández