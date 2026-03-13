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Motociclista lesionado tras choque con camioneta en la San Rafael

Accidente ocurrió en cruce sin señalización.

Por Huasteca Hoy

Marzo 13, 2026 07:33 a.m.
A
Motociclista lesionado tras choque con camioneta en la San Rafael

Un motociclista resultó lesionado la noche del jueves luego de chocar contra una camioneta frente a la clínica de la colonia San Rafael, en Ciudad Valles.

De acuerdo con los primeros reportes, una adolescente conducía una camioneta GMC gris, doble cabina, sobre la calle Pánuco con dirección al fraccionamiento Rosas del Tepeyac.

Al llegar al cruce con calle Durango, la unidad fue impactada en el costado izquierdo por una motocicleta Italika DM200, que era conducida por Alfonso Hernández, de 29 años de edad, vecino de la colonia Palma Sola.

Vecinos del sector reportaron el accidente al sistema de emergencias 9-1-1 y señalaron que la calle Durango es vía de preferencia, aunque en esa intersección no existen señalamientos viales y además termina la zona pavimentada.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para auxiliar al motociclista, quien presentaba varias lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital.

El motociclista culpó del accidente a la conductora, al señalar que se le atravesó repentinamente. Sin embargo, familiares de la adolescente argumentaron que él circulaba a exceso de velocidad.

Debido a que no hubo acuerdo entre las partesoficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ordenaron el traslado de ambos vehículos a un corralón, mientras que el caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de deslindar responsabilidades.

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