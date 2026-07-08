Muere ciclista al caer de su unidad

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RIOVERDE.- Una persona adulta mayor falleció al caer de su bicicleta mientras transitaba por la calle Mier y Teran de esta cabecera municipal.

Los lamentables sucesos ocurrieron la tarde de este martes en la mencionada vía, en el tramo ubicado entre Galeana y Gama.

La víctima del accidente fue identificada como Juvencio N. y contaba con 80 años de edad.

El adulto mayor conducía su bicicleta, cuando repentinamente. perdió el control y cayó al pavimento, donde sufrió golpes diversos en su cuerpo.

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El hombre fue auxiliado por algunos transeúntes, que también llamaron a los números de emergencia.

Gracias a eso, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, pero los paramédicos confirmaron que Juvencio ya no presentaba signos vitales.

Al sitio también acudió personal de servicios periciales, que dieron fe del fallecimiento.