Muere joven tirado en la calle

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Un joven fue encontrado sin vida en el Barrio Segundo del Refugio, su cuerpo estaba tirado en el piso. Los tristes hechos ocurrieron la mañana del sábado, cuando transeúntes caminaban por la calle Allende, vieron el cuerpo de una persona tirada que no daba signos de movilidad alguna, por lo que solicitaron el apoyo de corporaciones de auxilio, al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja quienes confirmaron que el joven ya no tenía signos vitales.

Al lugar arribo personal de Servicios Periciales quienes levantaron el cuerpo del infortunado joven, que tenía golpes en diversas partes del cuerpo.