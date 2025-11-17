logo pulso
Mujer derrapa su moto

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer derrapa su moto

Matehuala.- Una joven resultó lesionada al derrapar la motocicleta que tripulaba sobre la carretera a Villa de la Paz, frente a la Plaza Roble, la joven fue auxiliada por las corporaciones de auxilio al lugar también acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad de Matehuala. 

Los hechos se originaron en la carretera a Villa de la Paz, donde debido al exceso de velocidad y la falta de precaución una persona de sexo femenino perdió el control de su motocicleta y termino derrapando, testigos del accidente se comunicaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido y pedir ayuda para la mujer, al lugar acudieron elementos de Protección Civil.

 Los paramédicos inmediatamente ayudaron a la mujer y le brindaron los primeros auxilios, debido a las lesiones fue trasladada en una ambulancia a recibir atención médica. 

Los elementos de Tránsito y Vialidad estuvieron en el lugar desviando el trafico, y enviaron la motocicleta a la pensión. 

