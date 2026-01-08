Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles

CIUDAD VALLES.- Una joven sufrió muerte cerebral después de una cirugía en un centro médico privado de Valles.

Fue el sábado pasado, cuando la mujer de 30 años se sometió a una operación de nariz en una clínica particular de la colonia Obrera y tuvo una complicación de salud, ya que entró a estado de coma y fue trasladada a un hospital particular también de la colonia Obrera.

Después de varios intentos médicos de sacarla de ese estado, hubo una decisión de trasladarla al Hospital General de Zona 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el reporte médico es de muerte cerebral.

De acuerdo con datos del Instituto, la joven mujer sufría de una malformación vascular congénita que complicó su salud de manera repentina durante la operación y eso la habría dejado postrada.

