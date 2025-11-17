Nombran subdirectora administrativa del Tecnológico de Matehuala

Matehuala.- Entregan nombramiento oficial como subdirectora de Servicios Administrativos a Christian Imelda Ledesma Moreno, designación emitida por el director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López.

La entrega del nombramiento fue hecha por José Luis Lorenzo Bernal Robledo, director del Tecnológico de Matehuala, en un acto institucional que contó con la presencia de personal directivo.

Con una sólida trayectoria en el ámbito institucional, Ledesma Moreno asume este cargo con el compromiso de fortalecer los procesos administrativos, promover la eficiencia operativa y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Tecnológico Nacional de México, consolidando la mejora continua en beneficio de la comunidad tecnológica.

En el evento tomó protesta para asumir su nuevo cargo en la institución educativa, agradeció la oportunidad que le están dando dentro de la institución.

La dirección del Tecnológico de Matehuala reconoce la capacidad y liderazgo de la nueva subdirectora, reafirmando su confianza en que su incorporación fortalecerá el trabajo en equipo y la gestión institucional que distingue a este campus.