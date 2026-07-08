Nuevo socavón aparece en el centro

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MATEHUALA.- En la calle de Cuauhtémoc esquina con 16 de setiembre se formo otro socavón provocado por una fuga de agua, afortunadamente cuando la calle se abrió no pasaba ningún vehículo, por lo que no hubo lesionados.

Debido a las recientes lluvias que se han seguido presentando en la ciudad de Matehuala, se formó otro socavón en el centro de la ciudad, ahora en la calle de Cuauhtémoc esquina con 16 de septiembre, donde al parecer se empezó a abrir la calle, todo debido a una fuga de agua en la zona. Ante esta situación, vecinos del sector empezaron a colocar algunos objetos para que la gente viera que se estaba formando un socavón y reportaron el problema a las autoridades.

Afortunadamente, rápidamente acudieron a colocar señalética para evitar que ocurriera algún accidente en este lugar, pues es una zona muy transitada, ya que queda en el camino hacia la Universidad de Matehuala, así como a la Prepa Uni, y muchos estudiantes pasan diariamente en sus vehículos y, en ocasiones, por las prisas no se fijan bien en las condiciones de las calles.

El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM) acudió al lugar para revisar la zona, la cual esperan reparar lo más pronto posible, pues ya está muy hundida la parte donde se formó el socavón y van a requerir material para rellenarlo. El problema es que las lluvias no han permitido que los empleados de SAPSAM puedan trabajar para terminar esta obra lo más pronto posible.

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Cabe hacer mención que en Matehuala ya están apareciendo varios socavones debido a las recientes lluvias que se han estado presentando y de esta manera se puede apreciar la gran cantidad de fugas de agua que existen en la ciudad, pues la mayoría de los socavones se han formado por fugas de agua, por lo que se requiere mejorar el drenaje y las tuberías de agua potable de todo el centro de la ciudad para evitar este tipo de problemas.