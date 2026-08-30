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Ofician misa en honor de adultos mayores

Por Jesús Vázquez

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Ofician misa en honor de adultos mayores
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      En la Catedral se ofreció una misa especial en honor a los adultos mayores, a la cual acudieron grupos de personas de más de sesenta años, quienes dieron gracias a Dios por cada día de vida que les da y también para pedirle por la salud de sus amigos y compañeros que están en los hospitales. La misa fue para darles la bendición a todos, por lo que el presbítero les echó agua bendita, muchos de los asistentes se unieron en oración para pedir por sus amigos y familiares que lamentablemente han fallecido, también se unieron en oración para pedir por quienes están en un hospital o en sus casas enfermos.

      El sacerdote que se encargó de oficiar la misa dio a conocer que los adultos mayores son una bendición de Dios y hay que estar agradecidos, pues no todas las personas tienen la oportunidad de llegar a tener más de 60 años de edad, ya que en la actualidad muchas personas están falleciendo muy jóvenes. Agregó que todos recordamos con amor a los abuelos, pues son adultos mayores que en su juventud hicieron todo y en su vejez consienten y juegan con sus nietos.

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