logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Oficinas del Ayuntamiento, con pocos funcionarios

Gran parte del personal acudió al Informe del Gobernador

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Oficinas del Ayuntamiento, con pocos funcionarios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Buena parte de trabajadores del Ayuntamiento asistió al informe del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona en el Centro de Negocios de la capital del Estado.

      El edificio de la Presidencia Municipal y La Colmena, que es el espacio de oficinas rentado a dependencias lucían parcialmente vacíos y, aunque había servicio en todas las áreas del Ayuntamiento, el personal estaba acotado a muy pocos elementos.

      La razón, de acuerdo con fuentes de la misma casa de Gobierno fue porque hicieron el viaje a la capital al evento político del 5to Informe del mandatario estatal.

      En las administraciones actuales suele haber uso de recurso humano de confianza para asistir a actos políticos de los dos niveles de Gobierno que hay en la entidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        En un divorcio ¿con quién se irán las mascotas?
        En un divorcio ¿con quién se irán las mascotas?

        En un divorcio ¿con quién se irán las mascotas?

        SLP

        Redacción

        Bomberos retiran panales de abejas
        Bomberos retiran panales de abejas

        Bomberos retiran panales de abejas

        SLP

        Redacción

        Marcha por la paz de la Diócesis reúne a miles
        Marcha por la paz de la Diócesis reúne a miles

        Marcha por la paz de la Diócesis reúne a miles

        SLP

        Redacción

        La búsqueda de armonía en familias impactará en todos los grupos sociales

        Invitan a la Caminata Franciscana por la paz
        Invitan a la Caminata Franciscana por la paz

        Invitan a la Caminata Franciscana por la paz

        SLP

        Jesús Vázquez

        Se recorrerán varias comunidades con la imagen de San Francisco de Asís