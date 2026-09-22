Oficinas del Ayuntamiento, con pocos funcionarios

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CIUDAD VALLES.- Buena parte de trabajadores del Ayuntamiento asistió al informe del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona en el Centro de Negocios de la capital del Estado.

El edificio de la Presidencia Municipal y La Colmena, que es el espacio de oficinas rentado a dependencias lucían parcialmente vacíos y, aunque había servicio en todas las áreas del Ayuntamiento, el personal estaba acotado a muy pocos elementos.

La razón, de acuerdo con fuentes de la misma casa de Gobierno fue porque hicieron el viaje a la capital al evento político del 5to Informe del mandatario estatal.

En las administraciones actuales suele haber uso de recurso humano de confianza para asistir a actos políticos de los dos niveles de Gobierno que hay en la entidad.

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