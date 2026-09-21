Invitan a la Caminata Franciscana por la paz

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Matehuala.- La Parroquia de San Francisco de Asís invita a la comunidad a participar en la Caminata Franciscana por la Paz, actividad religiosa que se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre y recorrerá diferentes comunidades.

Las actividades comenzarán este martes a las 8:00 de la mañana, con una celebración eucarística en la que se realizará la bendición de la réplica de San Francisco de Asís, santo patrono de la parroquia.

Posteriormente se dará inicio a la caminata, durante la cual la réplica recorrerá distintas comunidades como parte de esta actividad de fe, convivencia y evangelización.

La parroquia hizo una invitación a los habitantes para acompañar a la imagen durante su bajada, salida y bendición, así como en las diferentes actividades que se desarrollarán a lo largo del recorrido.

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De acuerdo con la invitación, esta caminata tiene como propósito fortalecer la vida de la comunidad parroquial y dar a conocer más sobre la vida y ejemplo de San Francisco de Asís, buscando que los participantes vivan de manera más consciente su fe.

Bajo el lema "Caminar unidos para evangelizar a imitación de San Francisco", se espera la participación de familias y habitantes de las comunidades por donde pasará la réplica del santo patrono.

La parroquia exhortó a los fieles a sumarse a esta celebración y caminar unidos en una jornada dedicada a la paz, la fe y la convivencia comunitaria.