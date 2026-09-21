Bomberos retiran panales de abejas

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Matehuala.- Bomberos atendieron el reporte de ocho panales de avispas ubicados en diferentes puntos de la ciudad, gracias a la rápida intervención de los elementos de esta corporación de auxilio, no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos, recibieron el reporte de cinco panales de avispas ubicados sobre la calle Julián de los Reyes, en la zona centro de la ciudad, por lo que inmediatamente acudieron al lugar para verificar la situación y comenzar con el retiro de los insectos, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Posteriormente, al regresar a la base, el personal de la corporación se trasladó a un domicilio ubicado en la calle Durango, de la colonia República, donde se encontraba otro panal de avispas sobre una marquesina, por lo que procedieron a realizar las labores correspondientes para controlarlo.

Más tarde, se solicitó el apoyo de los bomberos para atender otro panal localizado a una altura aproximada de cuatro metros, por lo que acudieron a un domicilio ubicado en la calle Manuel M. Ponce, en la colonia Las Hadas.

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Posteriormente recibieron el reporte de otro panal de avispas localizado en el techo de una vivienda ubicada sobre la calle Xicoténcatl, en la zona centro, en ninguno de los lugares a los que acudieron los elementos se registraron personas lesionadas.