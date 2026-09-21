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Marcha por la paz de la Diócesis reúne a miles

La búsqueda de armonía en familias impactará en todos los grupos sociales

Por Redacción

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Marcha por la paz de la Diócesis reúne a miles
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      CIUDAD VALLES.- La Marcha por la Paz congregó a un aproximado de tres mil 500 personas que buscan la reconciliación, desde la familia, a la sociedad.

      Con el Obispo Roberto Yenny García encabezando la caminata de la Glorieta Hidalgo, el bulevar y la calle Hidalgo, hasta la esquina con Morelos, alrededor de tres mil 500 personas, casi todas de blanco, se manifestaron a favor de un cambio esencial en la familia y la sociedad.

      Tanto Yenny García como el asesor diocesano de la pastoral de laicos, Humberto Juárez Villeda coincidieron que la búsqueda de la armonía en la familia impactará en todos los grupos sociales y abrieron la invitación a todos los sectores de la sociedad.

      Varios contingentes de jóvenes, de parroquias de toda la Huasteca y Zona Media, así como colectivos de madres buscadoras vistieron de blanco para invocar la paz social en Valles.

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      En el evento hubo varios políticos como el alcalde David Medina Salazar, la presidenta estatal y el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Sara Rocha Medina y a Francisco Joel Limas Rivera, el aspirante panista, Francisco José Gómez Faisal y el aspirante a la candidatura al Gobierno, Guadalupe Arteaga García.

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