En un divorcio ¿con quién se irán las mascotas?

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CIUDAD VALLES.- Ramón Ortiz García, director de Planeación del Municipio de Valles dijo que hay estudios que propondrán foros para hacer una legislación en el Código Civil para saber quién se quedará con las mascotas después de una separación conyugal.

Ante la realidad actual, en la que en lugar de hijos, muchas parejas urbanas han preferido tener mascotas (perros o gatos), surge el dilema sobre quién se quedará con los seres sintientes (de acuerdo con la legislación), ya que la apropiación de uno de los dos que se separan no está legislada y por ende, no hay manera de que uno de los dos denuncie al que se lleva al perro o gato que fue parte de la "familia".

Dijo que están listos para el foro que tenga que ver con este tema que cada vez se vuelve más sensible a nivel social, por la proliferación de parejas que tienen mascotas como parte de su familia, sin engendrar hijos.