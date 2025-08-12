Ofrecen descuentos en multas por engomado
CIUDAD VALLES.- A través de un número de contacto de WhatsApp, la Secretaría de Finanzas (Sefin) ofrece la condonación del 100 por ciento de multas y recargos en el pago del engomado 2025 y años anteriores.
El número de celular es el 4443907284, que es un chat interactivo que da la opción de pagar, univament con tarjeta de débito o crédito este impuesto, con la modalidad de que si hay alguna multa, ésta será condonada.
La Sefin está ofreciendo esta opción a través de un código QR que direcciona al número de celular para poder hacer la operación bancaria con el uso de los plásticos.
no te pierdas estas noticias
Repunta ocupación hotelera en Valles
Miguel Barragán
Se reportó un 65 por ciento este fin de semana: Alejandra Soria Treviño
Anuncian jornada de servicios gratuitos
Carmen Hernández
Se llevará a cabo este jueves en la comunidad de San Diego