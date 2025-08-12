Ofrecen descuentos en multas por engomado

CIUDAD VALLES.- A través de un número de contacto de WhatsApp, la Secretaría de Finanzas (Sefin) ofrece la condonación del 100 por ciento de multas y recargos en el pago del engomado 2025 y años anteriores.

El número de celular es el 4443907284, que es un chat interactivo que da la opción de pagar, univament con tarjeta de débito o crédito este impuesto, con la modalidad de que si hay alguna multa, ésta será condonada.

La Sefin está ofreciendo esta opción a través de un código QR que direcciona al número de celular para poder hacer la operación bancaria con el uso de los plásticos.