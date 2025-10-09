Celebra iglesia el mes del rosario
Llama a orar por la paz en México y el mundo
Matehuala.- La iglesia católica celebra el mes del rosario, por lo que exhorta a los feligreses a unirse y realizar rosarios por la paz en sus casas, así mismo en diferentes capillas están realizando rosarios diariamente pidiendo por la paz, de Matehuala, México y el mundo.
Monseñor Margarito Salazar Cárdenas dio a conocer que el mes de octubre es nombrado mes del rosario por que el 7 de octubre se celebra a la Virgen del Rosario, tiene su origen en el siglo XVI, cuando el imperio turco tenía gran poder y pretendía invadir muchos países europeos, cuatro de estos incluyendo España, se aliaron y vencieron a la flota turca en la batalla de Lepanto.
Comentó que esto sucedió el 7 de octubre 1571 y el Papa Pio VI la iglesia oraban rezando el rosario, haciendo procesiones para que la religión musulmana no invadiera Europa, y en 1572 se estableció esta fecha como la Virgen de la Victoria, pero en 1573 se estableció que el 7 de octubre fuera el día de la Virgen del Rosario.
La iglesia católica exhorta a la población en general a unirse este mes a rezar el santo rosario, acercarse a sus parroquias cercanas, donde están llevando a cabo jornadas del rosario por la paz, pues se reúnen grupos de persona para rezar en diferentes horarios.
