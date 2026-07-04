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Operativo de seguridad en varias comunidades

Agentes revisan vehículos y una vivienda; nada anormal encontraron

Por Carmen Hernández

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Operativo de seguridad en varias comunidades
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de la Guardia Nacional se suman a los operativos de seguridad pública municipal  y revisaron vehículos. 

      Más de 15 elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo de vigilancia, recorrieron la cabecera municipal, Ejido Llanitos, Cruz de Mexquite, la Ribera, Plan de Arriba y el Ejido del Refugio.  

      Como parte del operativo revisaron a motociclistas y automovilistas, no encontraron productos ilícitos, en las unidades que fueron revisadas. 

      También fue verificada una vivienda, donde supuestamente conviven personas en situación de calle. 

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      Los guardianes del orden entregaron folletos, con números de emergencia y la finalidad es tener más acercamiento con la población en general para que viva con tranquilidad.

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