Operativo de seguridad en varias comunidades

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de la Guardia Nacional se suman a los operativos de seguridad pública municipal y revisaron vehículos.

Más de 15 elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo de vigilancia, recorrieron la cabecera municipal, Ejido Llanitos, Cruz de Mexquite, la Ribera, Plan de Arriba y el Ejido del Refugio.

Como parte del operativo revisaron a motociclistas y automovilistas, no encontraron productos ilícitos, en las unidades que fueron revisadas.

También fue verificada una vivienda, donde supuestamente conviven personas en situación de calle.

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Los guardianes del orden entregaron folletos, con números de emergencia y la finalidad es tener más acercamiento con la población en general para que viva con tranquilidad.