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Advierte PC por vientos y lluvias principalmente en la Huasteca

Se prevé que estas condiciones se mantengan en los siguientes días

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 03, 2026 09:44 a.m.
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Advierte PC por vientos y lluvias principalmente en la Huasteca
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este viernes, continúa la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales principalmente por la tarde en la zona Huasteca, sierras y sur del Estado potosino.

      También alertó por la presencia de vientos al momento de tormentas.

      Pidió tomar precauciones por ambiente bochornoso y temperaturas calurosas en la zona Huasteca.

      Se prevé que estas condiciones se mantengan en los siguientes días, dijo la CEPC.

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