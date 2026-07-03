Advierte PC por vientos y lluvias principalmente en la Huasteca
Se prevé que estas condiciones se mantengan en los siguientes días
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este viernes, continúa la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales principalmente por la tarde en la zona Huasteca, sierras y sur del Estado potosino.
También alertó por la presencia de vientos al momento de tormentas.
Pidió tomar precauciones por ambiente bochornoso y temperaturas calurosas en la zona Huasteca.
Se prevé que estas condiciones se mantengan en los siguientes días, dijo la CEPC.
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