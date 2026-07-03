Advierte PC por vientos y lluvias principalmente en la Huasteca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este viernes, continúa la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales principalmente por la tarde en la zona Huasteca, sierras y sur del Estado potosino.

También alertó por la presencia de vientos al momento de tormentas.

Pidió tomar precauciones por ambiente bochornoso y temperaturas calurosas en la zona Huasteca.

Se prevé que estas condiciones se mantengan en los siguientes días, dijo la CEPC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Lluvias dañan alumbrado en la capital potosina Las cuadrillas municipales recorren avenidas principales para reparar luminarias afectadas.



