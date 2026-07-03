Pemex intenta dar albazo a los Ayuntamientos

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CIUDAD VALLES.- Pemex intenta dar albazo a municipios con respecto al fracking y manda formatos a alcaldes para que los firmen, aprobando la práctica de este sistema para la extracción de hidrocarburos.

Aunque un documento similar llegó a los municipios de Tanquián, Tanlajás, Axtla, entre otros, la información obtenida por este medio proviene de San Antonio, donde gobierna Benito González Hernández, del Movimiento Ciudadano, a la que llegó un oficio, el martes 30 de junio en el que en pocas palabras, la paraestatal envía formatos en los que solicita la firma de los jefes de los municipios para iniciar la exploración.

Asociaciones de defensa indígena han manifestado que la medida no sólo es un "albazo", sino que es una violación a la ley, debido a que no ha existido consulta indígena que justifique esta nueva política de extracción.