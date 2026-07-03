Entregan varios reconocimientos agrarios en reunión

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RIOVERDE.- En el Centro de Investigaciones el Balandran, se llevó a cabo la reunión de los Centros de Atención Agraria donde se entregaron reconocimientos y una exposición de tianguis de Minas Viejas.

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva dio a conocer que se sostuvo una reunión en la que se dieron a conocer los avances de los Centros de Atención Agraria, estuvieron participando dependencias como Conagua, Sedatu, Tribunal Unitario Agrario Distrito 43 y Procuraduría Agraria.

En el evento se entregaron reconocimientos a los comisariados ejidales de Cárdenas, Villa Juárez, el Ejido El Puente, Jabalí y a los jóvenes Construyendo el futuro.

Así como hubo una exposición de los servicios que ofrecen las dependencias.

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También una exposición de tianguis de minas viejas, la Secretaría de Mujeres con cartilla de derechos de mujeres.

Este tipo de actividades continuarán realizándose.

Lo que se busca as acercar los servicios a la población para evita su traslado a otros sitios lejanos de su comunidad o municipio.