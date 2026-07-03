Abren dispensario en Iglesia del Pueblo

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Matehuala.- Abren dispensario en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, mejor conocida como Iglesia del Pueblo, donde apoyan a familias que requieran algún medicamento de manera gratuita.

La señora Yolanda González Comentó que disponen de diversos medicamentos que son entregados a quienes los necesiten para apoyar su economía.

Sin embargo, es necesario presentar una receta médica para poder recibirlos, precisó además que no manejan medicamentos controlados.

Agregó que este dispensario se encuentra en un espacio que anteriormente era utilizado como aula de catecismo.

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Informó que también reciben donaciones de medicamentos, siempre y cuando no estén caducados, las personas que tengan medicamentos en buen estado que ya no utilicen pueden llevarlos a este lugar para que sean entregados a quienes los necesiten.

Asimismo, cuentan con andadores que prestan a las personas que requieren apoyo para desplazarse, con la petición de que los devuelvan una vez que dejen de necesitarlos para que puedan ser utilizados por otros beneficiarios.

El dispensario lleva por nombre Santa Teresa de Calcuta y brinda atención de lunes a viernes, en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Finalmente, Yolanda González exhortó a la ciudadanía que tenga medicamentos que ya no utilice y que se encuentren en buen estado a donarlos, ya que serán entregados gratuitamente a personas que los requieran.