Operativo para reducir accidentes de motociclistas

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RIOVERDE.- Los accidentes de motociclistas se están incrementando y representan un problema de vialidad que hay que contener, muchos de los conductores no entienden que el vehículo es un medio de transporte y deben respetar el reglamento de Tránsito, para evitar un percance que llega a terminar en tragedia.

El subdirector de Seguridad pública Municipal Enrique Trejo, informó que por tal motivo se están realizando los operativos en todas las comunidades, por parte del personal de Vialidad y Proximidad Social.

Refiere que se han generado muchos percances cada día, lo que generan a final de mes preocupación y la necesidad de reforzar los operativos, además de concientizar a los conductores el uso del vehículo, que solo es para transportarse no correr desaforados, enfatizó. Los motociclistas deben de entender que las unidades no son de carrera, no son deportivas.

El llamado para que continúen conduciendo con responsabilidad y portar el casco como medida para salvar su vida, en caso de un accidente, finalizó.

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